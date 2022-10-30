Fatih'te işçiler doğalgaz borusunu patlattı, tüm mahalleyi gaz kokusu sardı

Fatih’te iş makinası ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusu patladı. Borunun patladığını anlayan çalışanlar iş makinasını sokağın başına bırakıp kaçarken gaz kokusu tüm mahalleyi sardı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Eminönü Hobyar Mahallesi Cemal Nadir Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde izinsiz kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada iş makinasının kepçesi doğalgaz borusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle doğalgaz borusu delinirken etrafa yoğun gaz sızmaya başladı. Doğalgaz borusunu deldiklerini fark eden işçiler iş makinasını sokağın başına getirip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokak üzerinde önlem alırken, İGDAŞ ekipleri tüm mahallenin gazını tedbir amaçlı kesti. Daha sonra ekipler gaz kaçıran boruyu tamir etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma balattı.