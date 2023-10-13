Fatih'te kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Fatih’te kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, saat 19.00 sularında Derviş Ali mahallesi Yeşilce Direk sokakta beş katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Zülay Öz’den (63) haber alamayan komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde balkondan evin içine girdi. İçeri giren ekipler yerde boynu kırılmış halde Zülay Öz’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Zülay Öz’ün rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zülay Öz’ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.