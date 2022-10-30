Fatih'te korkutan otel yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te 3 katlı otelin 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar tüm katı sararken, içeride bulunan 4 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken 2 kişi dumandan etkilendi. Otelin alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sırlarında Aksaray Katip Muslahaddin Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı otelin 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm katı sararken, içeride bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Otelde dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

“4 kişiyi kurtardık”

Otel içerisindeki 4 kişiyi kurtardıklarını söyleyen Ahmet Koca, “Ben işten geliyordum. Sonra dedim ki yangın çıkacak. İçeri girdim. Yangın tüpünü aldım. Kapıyı kırdık. İçeriyi biraz söndürmeye başladık. Diğer odaların kapısını çaldık. 4 kişiyi de kurtardık. Ondan sonra yangın diğer katlara da sıçramaya başladı. O arada itfaiye geldi. Biz çıktık.” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.