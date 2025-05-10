Fatih'te kuyumcu çalışanı pırlanta dolu poşeti çöpe attı, kağıt toplayıcısı bulup aldı

Fatih’te kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta olan poşeti dalgınlıkla çöpe attı. Çöpte pırlanta olan poşeti alarak uzaklaşan kağıt toplayıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Pırlanta dolu poşetin çöpe atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Mayıs’ta Fatih Molla Fenari Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti dalgınlıkla çöpe bıraktı. Daha sonra çöpün yanından geçen kağıt toplayıcısı, pırlanta dolu poşeti alarak uzaklaştı. Poşetin olmadığını fark eden kuyumcu yetkilileri, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine çöp kutusu civarındaki kameraları inceleyen polis ekipleri, kağıt toplayıcısını tespit etti.

Kağıt toplayıcısı yakalandı

Çalışmaların sonucunda kağıt toplayıcısı A.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, poşeti aldığını itiraf etti. Konu ile ilgili yakalanan kağıt toplayıcısı hakkında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan adli işlem başlatıldı.