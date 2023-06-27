Fatih'te lüks aracın içinden televizyon ve 20 bin lira değerinde döviz çaldılar: O anlar kameralara yansıdı

Fatih’te sabah saatlerinde sokağa gelen iki şahıs, park halinde bulunan lüks aracın içinden 20 bin lira değerinde döviz ve araca monte edilmiş televizyonu çaldı. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen iki şahıs, park halinde bulunan lüks aracın camını zorlayarak açtı. Camın açılmasının ardından şahıslar aracın arka kısmında monteli olan televizyonu söktü. Zanlılar daha sonra ise aracın ön tarafında bulunan yaklaşık 20 bin lira değerindeki dövizi de alarak olay yerinden hızla kaçtı. Aracının soyulduğunu fark eden Halil Açar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemenin ardından şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokağa gelen iki şahsın aracın camını zorla açtığı ve ardından ise yarım saatlik uğraşın ardından aracın arka kısmında bulunan televizyonu söktüğü görülüyor. Zanlıların yaklaşık 20 bin lira değerindeki dövizi de araçtan alarak farklı yönlere doğru gidip olay yerinden uzaklaştıkları anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.