Fatih'te marketin cips standı böyle uçtu

İstanbul’da etkili olan fırtına, bir marketin cips standını uçurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde kaydedildi. Etkili olan fırtınada bir marketin önünde bulunan cips reyonu rüzgara dayanamadı. Uçarak savrulan reyonu gören market çalışanı dışarı çıkarak malzemeleri toplamaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.