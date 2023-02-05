Fatih'te marketin cips standı böyle uçtu

İstanbul'da etkili olan fırtına, bir marketin cips standını uçurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Fatih'te marketin cips standı böyle uçtu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’da etkili olan fırtına, bir marketin cips standını uçurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde kaydedildi. Etkili olan fırtınada bir marketin önünde bulunan cips reyonu rüzgara dayanamadı. Uçarak savrulan reyonu gören market çalışanı dışarı çıkarak malzemeleri toplamaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.