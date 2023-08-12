Fatih'te metruk bina alevlere teslim oldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan ahşap yapının büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mevlanakapı Mahallesi Güherciler Sokak’ta iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alev yanan ahşap binayı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Bölgede paniğe neden olan, vatandaşların da alevlere rağmen merakla izlediği yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük bölümü kullanılamaz hale gelen binada soğutma çalışmaları yapılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.