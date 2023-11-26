Fatih'te metruk bina kısmen çöktü, park halindeki araçlar hasar gördü

Fatih'te gece saatlerinde rüzgar ve yağış nedeniyle zayıflayan metruk bina kısmen çöktü. Park halinde iki aracın üzerine çöken binanın olduğu sokak ekipler tarafından kapatıldı.

Fatih'te metruk bina kısmen çöktü, park halindeki araçlar hasar gördü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fatih’te gece saatlerinde rüzgar ve yağış nedeniyle zayıflayan metruk bina kısmen çöktü. Park halinde iki aracın üzerine çöken binanın olduğu sokak ekipler tarafından kapatıldı.

Olay gece saatlerinde Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtınadan etkilenen binada çökmeler meydana geldi. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, binanın çöktüğünü görüp itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın olduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Çöken bina altında park halinde olan 2 araç ise zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Ramazan Seyhan, "Gece 03.00-0330 sıralarında gece büyük bir ses duyduk. Balkona çıktığımızda gürültünün nereye zarar verdiğini göremedik. Ama sabah kalktığımızda bizim binanın yanında boşluktaki iki araçta hasar olduğunu gördük" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.