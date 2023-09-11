Fatih'te okul önünde denetim

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla emniyet güçleri tarafından okul önünde güvenlik önlemi alınarak denetim yapıldı. Şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak arama yapıldı.

Fatih’te okulların açılmasıyla polis ekipleri, okul önlerinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube ve Trafik Şube amirliğine bağlı yaklaşık 30 personel, Hırka-İ Şerif Ortaokulu önünde denetim yaptı. Yapılan denetimde polisler, ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına’ yönelik okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüphelenen kişilerin üstleri ve araçları didik aranırken Genel Bilgi Taramasının (GBT) araması da yapıldı. Okul önündeki denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza yağdı. Yapılan denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.