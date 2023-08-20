Fatih'te otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 17.30 sıralarında Aksaray İnebey Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokak’ta bulunan 5 katlı bir otelin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelin çatısında ise maddi hasar oluştu.