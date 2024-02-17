Fatih'te park yeri kavgası: Kavganın ardından ters yöne girip 2 araca çarptı

Fatih’te park yeri kavgasına karışan yabancı uyruklu sürücü, otomobiliyle ters yöne girip park halindeki 2 araca çarptı. Yaşanan kavga ve şahsın araçlara çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.15’te Fatih Molla Gürani Mahallesi Tomrukçu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ABD vatandaşı Mohammed Kaled, 34 RD 7466 plakalı otomobilini bir vatandaşın yerine park etmek istedi. Vatandaşın kendisini uyarmasıyla başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokaktan çıkmak isteyen Mohammed Kaled, ters yöne girerek park halindeki iki araca çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Mohammed Kaled’i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

"Aracımda 100 bin liralık hasar var”

Aracı hasar gören Tamer Kurtulmuş, “Ben ofisimde oturuyordum arkadaşlarla bir arabanın park halindeki araçlara çaptığını gördük. Kazadan önce arka sokakta sürücü kavga etmiş vatandaşlarla. Park halindeki arabamıza, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı çarpmış. Olayın başlangıcı komşular arasında kavga. Aracımda 100 bin liralık bir hasar var” dedi.

Olay cep telefonu kamerasında

Öte yandan yaşanan kaza öncesinde çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde sürücünün sokakta bir kadın ile tartıştığı daha sonrada geriye doğru gelirken araç kapısının bir kişiye çarptığı görülüyor. Sürücü araçtan indiği esnada kalabalığın çoğaldığı ve bir kişinin eline sopa aldığı da cep telefonu kamerasına yansıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise sürücünün ters yöne girip park halindeki iki araca çarptığı görülüyor.