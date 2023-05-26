Fatih'te pide fırınında çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti

Fatih’te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti.

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi’nde bulunan bir pide fırınında yangın çıkmıştı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa’nın kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.