Fatih'te polis yeleği kullanılarak 1 milyon 600 bin liralık gasp

İstanbul Fatih’te bir iş hanında bulunan kuyumcu ofisinde biri polis yelekli 3 şüpheli çalışanı darp ederek 200 bin Türk Lirası ve 50 bin dolar alarak kayıplara karıştı. Polis yeleği giyen şüpheli kuyumcu çalışanı ve çevredeki esnaf tarafından yakalanırken, gasp sonrası olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Gerçekleşen 1 milyon 600 bin liralık gasp esnasında yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Fatih Molla Feneri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuda çalışan Muhammed K., Laleli’de bulunan bir dövizciden para aldıktan sonra ofise gitti. Aralarında birinin polis yeleği giydiği 3 kişi Muhammed K.’nın ardından ofise geldikten sonra yelekli şahıs polis kimliğini gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu söyleyen kuyumcu çalışanı Muhammed K., üzerinde polis yeleği olan şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yelekli şüpheli çalışan Muhammed K.’yı darp ettiği sırada diğer şüpheli de kasada bulunan 200 bin Türk Lirası ve 50 bin doları alarak kapıda bekleyen 2 şüpheliye verdi. Kasayı alan 2 şüpheli daha sonra oradan hızla uzaklaşırken, üzerinde polis yelekli olan şüpheli kuyumcu çalışanı Muhammet K. ve gasp esnasında bağrışma seslerini duyan diğer esnaf tarafından yakalandı.

Gasp anları kamerada

Polis süsü vererek girdikleri kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 600 bin lirayı alan şüphelilerin o anları iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs kuyumcu önüne gelerek kapıyı çalarak içeri giriyor. Daha sonra üzerinde polis yeleği bulunan şüpheli kuyumcu çalışanına sahte kimlik kartı gösteriyor. Kimliğin gerçek olmadığını fark eden kuyumcu çalışanı Muhammed K., ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede esnasında diğer 2 şüpheli içerisinde paraların olduğu kasayı alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Üzerinde polis yeleği bulunan şüpheli ise kaçmaya çalışırken kuyumcu çalışanı Muhammet K., tarafından yakalandığı görülüyor.

Polis yelekli şüpheli gözaltına alındı

Esnaf ve kuyumcu çalışanı Muhammet K., tarafından yakalanan polis yelekli şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer iki şüpheli hakkında arama çalışmaları devam ediyor.