Fatih'te sapanlı, sopalı kavga kamerada: 7 yaralı

İstanbul Fatih’te bina yıkımı sırasında aynı duvarı kullanan bitişiğindeki bir bina zarar görünce taraflar arasında taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavga çıktı. 7 kişinin yaralandığı kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kentsel dönüşüm için nedeniyle bir binanın yıkımı gerçekleştirilirken bitişiğindeki başka bir bina zarar gördü. İki binanın birleştiği noktada tek duvar kullanıldığı anlaşıldı. Dairesinin duvarı yıkılan vatandaşlar ile inşaat firması yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Binada yaşayan vatandaşlar sapan, sopa ve taşlarla inşaatçılara saldırmaya başladı. İnşaat firması sahipleri de karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafları gözaltına alarak konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sapanlı sopalı kavga cep telefonu kamerasında

Mahalle sakinlerinin bir kısmı kavgayı ayırırken bir kısmı da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yerde yatan yaşlı bir adama sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor. Daha sonra taraflar ellerindeki çeşitli aletlerle birbirine giriyor.