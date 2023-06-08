Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Fatih’te çevresine biber gazı sıkan şahıs ile onu uyaran esnaf arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Asya Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs sabah saatlerinde pazar yerinde biber gazı sıktı. Çevrede bulunan esnaf ise şahsı uyardı. Esnafa tepki gösteren şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi. Olay yerinden uzaklaşan şahıs, akşam saatlerinde yeniden gelerek kendisini darp eden esnafa ateş açtı. Sesleri duyan esnaf da ateş ederek karşılık verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Açılan ateş sonucu esnaf Beşir K. ve yeğeni Harun K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşların kaçıştığı anlar kamerada

Öte yandan olay esnasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde silah seslerini duyan vatandaşların civarda bulunan bir otele sığındığı görüldü.

Silahlı saldırı anını gören Ümit Şümüş adlı vatandaş, "Birkaç arkadaş geldi biber gazı sıktılar pazarın içine doğru. Buradaki esnaf arkadaşlar da ‘çocuklar var neden biber gazı sıkıyorsun?’ diye tepki gösterdi. Onlar ters tepki verince de esnaf darp etti bunları. Bunlar gitti ‘geleceğiz’ dediler pompalıyla geldi. Sağa sola her yere ateş ettiler. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi yerde yatıyordu. Daha sonra bir bayanın da yaralı olduğunu söylediler. Daha sonra polis ekipleri geldi” şeklinde konuştu.