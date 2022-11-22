Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı hakkında karar

Fatih’te kendisinden yol isteyen sürücüyle tartışan ve döner bıçağıyla saldırarak yaralayan kağıt toplayıcısı hakkında karar açıklandı. Duruşmada hakim sanığa “Topluma bir daha zarar vermeyeceğine dair beni ikna etmen lazım. Seni bırakırsam döner bıçağı değil çakı bile taşımaman lazım” şeklinde konuştu. Ardından kararını açıklayan hakim, sanık Ferhad Omranıfar’ın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 9 Ekim günü Fatih’te meydana gelmişti. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt topladığı sırada hafif ticari aracın sürücüsü Şehmus Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istemişti. Kağıt toplayıcısı Omranıfar, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında kağıt toplayıcısı sürücüye döner bıçağıyla saldırmıştı.

9 yıla kadar hapsi istenen Ferhad Omranıfar’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhad Omranıfar ile müşteki Şehmus Aykurt hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı da katıldı. Duruşmada savunması sorulan sanık kağıt toplayıcısı olduğunu söyleyerek “Eşim Türk. Ben işimi yapıyordum. Beyefendi oraya geldi, yol istedi. Sonra kavga oldu. Kendimden geçtim çok özür diliyorum. Benim de yavrularım var. Ne isterse maddi manevi karşılarım. Param yok ama iş yerinde çalışırım ücretsiz” şeklinde savunma yaptı.

Müşteki Şehmus Aykurt ise kendisinin olay günü sadece yol istediğini söyleyerek, “Bana ‘buradan tır geçer’ dedi. Ben hakaret ya da küfür etmedim. Bıçağı çıkardı vurmaya başladı. Ben ölüm tehlikesi atlattım” şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada hakim sanığa “Bir daha Türkiye’de pala taşıma” dedi. Sanık ise “Özür dilerim” şeklinde cevap verdi. Duruşma savcısı ise “Seninki özür dilemelik bir konu değil” şeklinde sanığa cevap verdi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yol tartışmasına girdiği müştekiye yönelik döner bıçağı ile saldırdığını, darbelerin müştekinin koluna geldiğini, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığını belirtti. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık “Adaletinize sığınıyorum, pişmanım” dedi. Hakim ise “Başka eylemlerin olduğu da iddia ediliyor. Beni ikna etmen lazım suç işlemeyeceğine dair. Türkiye’ye gelmişsin, bir Türk vatandaşı ile evlenmişsin, zor durumdasın. Topluma bir daha zarar vermeyeceğine dair beni ikna etmen lazım. Seni bırakırsam döner bıçağı değil çakı bile taşımaman lazım” şeklinde konuştu.

Sanık ise ağlayarak “Ben hiç zarar vermek istemedim. Yemin ediyorum bir daha yapmayacağım. Müslüman bir insanım” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme sanık savunmasının ardından kararını açıkladı

Hakim, sanık Ferhad Omranıfar’ın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan önce 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim yaralanmanın hayati tehlike geçirecek şekilde olması nedeniyle sanığın cezasını arttırarak 8 yıl 12 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanığın pişmanlığını göz önünde bulundurarak, cezada indirim yaptı ve sonuç olarak 7 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi.

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan müşteki Şehmus Aykurt tedavisinin hala devam ettiğini söyleyerek “2 sene kadar parmaklarımı kullanamayacağım öyle görünüyor. Sanık defalarca kez bu hareketleri yapmış. Gereken cezayı aldı” şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar’ın ‘kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede ayrıca, şüphelinin cezasının infazı tamamlandıktan sonra durumunun sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmesi için derhal İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi istendi.