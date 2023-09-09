Fatih'te tadilat yapılan otelde yangın

İstanbul Fatih’te tadilat halindeki 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tadilat halindeki otelin depo bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Depoda bulunan çarşaf ve yorganların tutuşmasıyla yoğun duman üst katlara sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Daha sonra itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yaşananları anlatan Gülnihal Gencer, “Yan taraftan bizim terasımıza doğru yoğun duman geliyordu. İtfaiye ekipleri söndürdü. Burası oteldi. Tadilata girdi. Tadilat yapılırken mi olduğunu bilmiyorum” dedi.