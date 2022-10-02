Fatih'te tarihi surlardaki kule alev alev yandı

Fatih'te tarihi surlardaki bir kulede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te tarihi surlardaki kule alev alev yandı
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Fatih’te tarihi surlardaki bir kulede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi’nde Fetihkapı Tramvay durağı karşısındaki tarihi surda bir kulede yangın çıktı. Çıkış sebebi belirlenmeyen yangın, kısa sürede kulenin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih'te tarihi surlardaki kule alev alev yandı
Fatih'te tarihi surlardaki kule alev alev yandı
Fatih'te tarihi surlardaki kule alev alev yandı