Fatih'te üç farklı noktada yangın çıktı

Fatih’te iki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü sırada Karagümrük Vefa Stadı içindeki güvenlik kulübesinde de yangın çıktı. 3 noktadaki yangınlar ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.30 Fatih Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi üzerinde bulunan iki gecekonduda bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. İki gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İki gecekondunun kundaklandığı iddia edilirken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle çevrede bulanan otomobillerin ve binaların camları da zarar gördü.

Karagümrük Vefa Stadı’nın içindeki güvenlik kulübesi yandı

İtfaiye ekiplerinin gecekondu yangınını söndürdüğü esnada 170 metre ileride bulunan Karagümrük Vefa Stadı içindeki güvenlik kulübesinde de yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören itfaiye ekipleri, stada içine girerek yangını söndürdü. Yangınların neden çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.