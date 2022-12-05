Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı

Fatih’te uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 34 adet tabanca, 34 adet şarjör, 31 adet gövde üzerinde namlu tabanca, çok sayıda silah imalatında kullanılan alet ile birlikte 50 gram marihuana ve 8 bin 120 lira para ele geçirildi.

Fatih’te Seyyid Ömer Mahallesi’nde bulunan bir adreste, uyuşturucu madde ve silah ticareti yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen B.O. ve E.H.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin “tehdit”, “kasten yaralama” ve “yağma” gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 34 adet tabanca, 34 adet şarjör, 31 adet gövde üzerinde namlu tabanca, 34 adet tabanca sürgü takımı, 34 adet tabanca namlusu, 5 adet fişek, 33 adet tabanca mil ve fişek yatağı mekanizması, 33 adet tabanca kovan atma çıkarıcı, çok sayıda silah imalatında kullanılan aletler, 50 gram marihuana, 8 bin 120 lira para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edildi. B.O. isimli şüphelinin adli makamlarca serbest bırakıldığı , E.H.D. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.