Fatih'te yapılan müzayedenin geliri Gazze'ye gidecek
Fatih Belediyesi, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere müzayede düzenledi.
Fatih Belediyesi tarafından geliri Gazze’deki Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aşevi’nde kullanılmak üzezre 3. Hayır Müzayedesi yapıldı. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Prof. Dr. Ali Erbaş, iş adamları, sanatçılar ve gönüllüler katıldı. Müzayede öncesi kürsüye çıkan Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze için dua etti. Duanın ardından antika eşyaların yer aldığı müzayede yapıldı.