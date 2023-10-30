Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Dron ile tespit edilen 4 sürücüye toplamda 7 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Ulubatlı Metro çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için dronla denetim gerçekleştirdi. Drone destekli denetimde yayalara yol vermeyen sürücüler tek tek tespit edildi. 4 sürücüye 7 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

“Ben oradan geçerken kimse yoktu”

Denetimde yayaya yol vermeyen taksi sürücüsü Yılmaz Uzun, “Ben oradan geçerken kimse yoktu. Şimdi geldim, orada kimse yoktu. Hala da kimse yok. Dron ile çekse ne olur oradan geliyorum kimse yoktu. Bak hala kimse yok. Orada insan olduğu an metrodan insanların çıktığı an yoğunluk yaşanıyor. Ne yapalım geçtik” dedi.