Fatih'te Yeşil Seferberlik: 2 bin 500 ağaç toprakla buluştu

Fatih Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü çevre ve yeşil alan seferberliği kapsamında 2 bin 500 yetişkin ağacı toprakla buluşturdu. "Daha yeşil bir Fatih, daha yaşanabilir bir şehir" anlayışıyla yürütülen çalışmalar; başta millet bahçesi olmak üzere parklar, meydanlar, cadde ve yeşil alanları kapsadı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çevreye ve yeşile duyulan ihtiyacın şehir hayatında her geçen gün arttığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil, medeniyetimizin nefesidir. Biz, Fatih’te sadece taşın ve tarihin değil, ağacın da mirasçısıyız. Her diktiğimiz ağaç, çocuklarımızın geleceğine nefes, şehrimize zarafet kazandırıyor. Yaklaşık 2 bin 500 yetişkin ağacı toprakla buluşturduk. Bu sayı, Fatih’in doğasına ve iklimine katkı sağlayacak önemli bir adımdır."

Turan ayrıca, Fatih’in tarihi kimliğine uygun bir şekilde yürütülen çevre düzenleme projelerinde ağaç türlerinin de özenle seçildiğini belirterek, "Surların rüzgârına, sokakların gölgesine uygun ağaçlar dikiyoruz. Her bölgeye özgü, kök salabilecek türleri tercih ettik" dedi.

Çocuklar ağaçlara kendi isimlerini verdi

Ağaçlandırma çalışmalarına mahalle sakinleri ve öğrenciler de eşlik etti. Çocuklar, dikim alanlarında kendi isimlerini verdikleri fidanlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, Fatih’in yeniden yeşillenmesine katkı sağlayan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeşil Fatih vizyonu

Fatih Belediyesi, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarını "Yeşil Fatih" vizyonuyla uzun vadeli bir planlama doğrultusunda yeni ağaçların dikilmesi ve mevcut yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.