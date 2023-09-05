Fatih'teki çelik kasa hırsızları yakalandı

Fatih’te girdikleri bir iş yerinde çelik kasalarda bulunan para ziynet eşyalarını çalan 6 kişilik şebeke polis ekipleri tarafından yakalandı. Şebekenin gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansırken, gözaltındaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ağustos 2023 günü Fatih’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S.K’ya ait bir iş yerine giren 6 kişilik şebeke, iş yeri içerisinde bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı. Çelik kasada başarılı olamayan şüpheliler çelik kasayı dışarı çıkartarak otomobile yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi M.S.K’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin kullandıkları otomobilin plakasından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zeytinburnu’nda bir adreste kaldıkları öğrenilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda 1 adet çelik kasa, bin 443 dolar, 3 adet tam altın, 7 adet bilezik, 8 bin 135 tl, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca, 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Metin N., Ali Ç.,’nin 3 adet, Mehmet K.’nın adet, Şahin İ.’nin 3 adet, Yasin K.’nın 3 adet Metin N., Turgay T.’nın 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.