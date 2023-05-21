Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek

Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.

Fatih Terim'den, Arda Turan'a destek
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a destek verdi.

Spor Toto 1. Lig’in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Eyüp Stadı’nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan’a destek için maçı tribünden takip ediyor.