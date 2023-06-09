Fatih Terim ve Marco Materazzi depremzede çocuklar için bir araya geldi

UEFA Foundation iş birliğinde deprem bölgesinde depremzede çocuklar için Umut Sahaları projesi hayata geçirildi. Yapılan basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim, İtalyan efsane futbolcu Marco Materazzi ve UEFA Umut Elçisi Barış Telli katıldı.

UEFA Foundation iş birliğinde deprem bölgesinde depremzede çocuklar için hayata geçirilecek olan Umut Sahaları projesinin basın toplantısı Etiler’de yapıldı. Toplantıya teknik direktör Fatih Terim, İtalyan eski milli futbolcu Marco Materazzi, UEFA Umut Elçisi Barış Telli ve UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kluser katılım gösterdi. Açıklamalarda bulunan UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kulser, “Futbolun iyiliği ortaya çıkaran gücü göz ardı edilemez. UEFA Vakfı olarak 460’dan fazla benzer projeler geliştirdik. Amacımı çocukların şartlarını iyileştirmekti. Bu desteğin tamamı doğrudan çocuklara gittiği için gurur duyuyoruz. Çocuklar normal hayata dönebilme şansı elde edecek. Türkiye futbolu çok seviyor” şeklinde konuştu.

Fatih Terim: "Çocuklar için yapabileceğim ne varsa yapmaya hazırım"

Teknik direktör Fatih Terim ise “Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli bir olayı İstanbul’da yapılması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ülke adına önemli bir iş yaptılar. Bir diğeri de depremzede çocuklarımıza yapılması istenen yardımlar. Onların bir an evvel sağlığına kavuşması için futbolun birleştirici gücünden faydalanmak gibi akılcı bir iş yapan UEFA Foundation’a bir teşekkür göndermek gerekir. Deprem bölgelerinde yapacakları sahalar herhalde onlara verilecek en büyük hediyedir. Çok teşekkür ediyoruz. Futbolun böyle iyileştirici gücü var, ondan faydalanmak lazım. Çocuklarımızın bir an evvel rehabilite olması için çok büyük bir etken olacaktır. Ben de bu konuda yapacağım ne varsa yapmaya hazır olduğumu söyledim. Çok mutluyum. Dünyaca tanınan, İtalya’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Materazzi ile birlikte olduk. Onun da çocuklara olan sevgisi ve yaklaşımı bir başka, ona da teşekkür ediyorum. Çocuklarla olmak çok keyifli bir şey. Onların saf, samimi ve temiz duygularıyla beraber olmak insana iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından teknik direktör Fatih Terim’in yönettiği ve İtalyan futbolcu Marco Materazzi ile UEFA Umut Elçisi Barış Telli’nin sahaya çıktığı çocuklarla bir maç oynandı.