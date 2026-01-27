Fatih Yaşar: 'Bu Galibiyet Camiamızın Kenetlendiğinin En Güzel Göstergesidir'

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sahasında İnkılapspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir üç puan elde eden Silivrispor’da, karşılaşma sonrası değerlendirmeler sürüyor. Silivrispor Kulüp Asbaşkanı Fatih Yaşar, mücadeleye ve alınan sonuca ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Kenetlenmenin Sahaya Yansıması”

Galibiyetin camia adına önemli bir mesaj verdiğini belirten Yaşar, “İnkılapspor karşısında alınan bu galibiyet, Silivrispor ailesinin ne kadar kenetlendiğinin en güzel göstergesidir. Sahada mücadele eden oyuncularımız, teknik heyetimiz ve tribünlerde takımını yalnız bırakmayan büyük taraftarımız bu başarının mimarıdır” ifadelerini kullandı.

“Mücadele ve Özveri Memnuniyet Verici”

Takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını dile getiren Yaşar, “Oyuncularımız maç boyunca büyük bir özveriyle oynadı. Başta teknik heyetimiz olmak üzere tüm futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Bu galibiyet bizlere moral verdi; ancak rehavete kapılmadan çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz” dedi.

“Hedefe Birlikte Yürüyoruz”

Sezonun kalan bölümüne ilişkin umutlu mesajlar veren Yaşar, birlik ve beraberliğin altını çizerek, “Silivrispor’u hak ettiği yerlere taşımak için yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlarımızla birlikte aynı hedefe yürümeyi sürdüreceğiz” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.