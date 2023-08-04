Fatma Dursun İtalya'nın Başkenti Roma'da 'Sağlık Turizminde Başarı' ödülüne layık görüldü

Saç Ekim Uzmanı Fatma Dursun, İtalya’da “Sağlık Turizminde Üstün Başarı” ödülü aldı.

“Kartaca Uluslararası Kültür Ödülleri” İtalya’nın başkenti Roma’da Avrupa Birliği & Avrupa Parlamentosu temsilciliğinde düzenlendi. Törene uluslararası boyutta iş, sinema, sanat ve kültür dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Başta Avrupa kıtasından olmak üzere birçok farklı ülkeden gelen danışanlarına nitelikli bir saç tedavisi hizmeti sunan FD Hair Transplant Kurucusu ve Saç Ekim Uzmanı Fatma Dursun “Sağlık Turizminde Üstün Başarı” ödülü alarak uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Kartaca Uluslararası Kültür Ödül Töreni (Premio Internazionale Cartagine) organizasyona ev sahipliği yaptı. İş ve sanat dünyasından çok sayıda özel ismin davetli olarak yer aldığı törende FD Hair Transplant Kurucusu ve Saç Ekim Uzmanı Fatma Dursun da İtalya’da düzenlediği konferanslardaki başarısı ve Türkiye’de ulaştığı potansiyel nedeniyle saç ekimi alanında ‘Sağlık Turizmi Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Törene Türkiye’den davet edilen tek isim olan Fatma Dursun oldu.

Avrupa Birliği temsilciliğinde gerçekleşen gecede başarılı iş kadını saç ekimi alanında ‘Sağlık Turizmi Başarı Ödülü’ne layık görülerek, uluslararası arenada da başarısını kanıtladı.

Dursun, “Yurt dışında düzenlediğimiz konferanslarla hem Türkiye’yi tanıttık hem de Avrupa’daki otoritelerin dikkatini çektik. Böylesine anlamlı bir ödülle taçlanan kariyerimde yeni hedeflerle yoluma devam edeceğim. Beni bu ödüle layık gören tüm değerli akademisyen ve ilgililere teşekkür ederim” sözleriyle gecenin kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

Sahip olduğu başarının ödüllerle taçlandırılmasının kendisini yeni hedeflere yönelttiğini ifade eden Fatma Dursun, çalışmalarını ve hizmetlerini uluslararası platformda sunmaya devam edeceğini kaydetti.

“Saç ekiminde başarısını dünyaya kanıtladı”

FD Hair Transplant Kurucusu ve Saç Ekim Uzmanı Fatma Dursun, geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da düzenlediği konferanslarla binlerce danışanı Türkiye’deki hizmetin kalitesi ve başarı oranı ile ilgili bilgilendirmişti. Böylesine büyük organizasyonları başarıyla gerçekleştirerek girişimcilikteki başarını herkese gösteren Fatma Dursun, Avrupa’da akademisyen ve otoritelerin de dikkatini çekerek ödüle layık görüldü. Yaptığı yatırımlarla FD Hair Transplant ile Fatma Dursun, aldığı saç ekimi alanında ‘Sağlık Turizmi Başarı Ödülü’ ile global bir başarıya da imza attı.