Fatma Turgut, An Epic Symphony ile 25 Mart'ta CSO Ada Ankara'da

Sevilen şarkıcı Fatma Turgut, 25 Mart Cumartesi günü An Epic Symphony ile birlikte CSO Ada Ankara’da sahne alacak.

Model grubuyla yollarını ayırdıktan sonra başarılı solo kariyerine devam eden Fatma Turgut, büyük ilgi çeken performanslarını Istanbul Night Flight’ın 8’inci sezonu çerçevesinde An Epic Symphony ile vereceği konserle sürdürüyor. Güçlü vokal tekniği ve yorumuyla Türkiye’nin özel sesleri arasında yer alan Turgut, An Epic Symphony ile birlikte CSO Ada Ankara’da sahne alacak. 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek konserin biletleri Türkiye’nin tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor karşılaşmaları online biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

2007 yılında Model isimli rock müzik grubuna katılan Turgut, Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levlâ’nın Hikâyesi (2013) isimli üç albüm yayımladı. Birçok şehirde sahne alma fırsatı bulan Turgut, bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi. Model grubuyla yollarını ayırdıktan sonra kariyer planlamasını solo olarak çizen Fatma Turgut, konser serisini An Epic Symphony ile sürdürüyor.