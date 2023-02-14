Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçen fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi. Fevzipaşa Mahallesi’nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu. Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.