Faydaları saymakla bitmeyen meyve artık İstanbul'da yetişiyor

Pendik’in Göçbeyli köyünde 70 dekarlık arazi üzerinde, yıllık 50 ton yaban mersini meyvesi üretiliyor. Üretim yapılan alan ise havadan görüntülendi.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli köyünde bir üretim merkezinde Türkiye’de az bir üretimi olan "yaban mersini" meyvesi üretiliyor. 70 dekarlık arazi üzerinde yaklaşık 18 bin ağacın bulunduğu arazide ekimi yapılan yaban mersini meyvesi, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yıllık 50 bin ton üretim yapılan tesiste, önümüzdeki yıl için 170 bin ton üretim hedefi koyuldu. Antioksidan deposu olarak da bilinen yaban mersini olarak olarak tanınan meyve "Blueberry" adında da biliniyor. Üretim merkezinde daha çok kadın olmak üzere 100’ü aşkın mevsimlik işçi çalışıyor. Toplanan meyveler sepetlere koyularak paketlemek üzere soğuk hava deposuna getiriliyor. Soğuk hava deposunda paketlenen meyveler zincir marketlere dağıtılıyor. Şu anda üretim merkezinden Türkiye’nin her tarafına gönderilen yaban mersini, ilerleyen yıllarda yurtdışına da ihracatı başlayacak.

Üretim merkezinde görevli olan Gönül Taşçı, "Burada yaban mersini yetiştiriciliği yapıyoruz şu anda, ingilizce adı Blue Berries olarak geçiyor. Arazimiz 70 dönümlük, 18 bin ağacımız var. Buradaki ürünleri genellikle zincir marketlere veriyoruz. Burada mevsimlik işçilerimiz var. Onlarla topluyoruz günlük toplamamız oluyor zaten. Ürün toplandıktan sonsa ürün direkt depolama alanlarımız var ve orada paketlenip, etiket basılarak dağıtıma çıkarıyoruz. Burada mevsimlik işçilerimiz var, kadınlarımız var. Hijyenik ortamda üretimimiz yapılıyor. Şimdi zaten en çok bu rağbet görüyor. yaban mersini meyvesi şeker hastalığına, kan şekeri dengelenmesine, idrar enfeksiyonuna, gece körlüğüne çok iyi geliyor. Bir çok faydasını görüyorlar müşterilerimiz. Taze taze bahçemizden toplayıp alıyorlar. Kendileri hastalıklara iyi geldiğini bizzat bizlere söylüyorlar. Şu anda yurtdışına ihracat yapmıyoruz ama ileri zamanda yurtdışına da ihracat yapmayı planlıyoruz" dedi.