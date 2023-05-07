Faytoncuyu önce darbettiler ardından bıçakladılar

Edirne’de bir faytoncu kimliği tespit edilemeyen iki genç tarafından önce darbedildi ardından bıçaklandı.

İddialara göre, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi’nde faytonuyla seyreden İ.Y. kimliği henüz belirlenemeyen iki genç tarafından önce darbedildi ardından sol bacağından bıçaklandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İ.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Faytoncuyu darbedip ardından bıçaklayan şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.