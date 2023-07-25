FC Zimbru, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan FC Zimbru, bu maçın son antrenmanını Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Moldova temsilcisi FC Zimbru, maç için İstanbul’a geldi. Zimbru takımı, Teknik Direktör Lilian Popescu yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı statta antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman ısınma ve düz koşu ile başladı. Oyuncular daha sonra istasyon ve top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Müsabaka yarın akşam saat 21.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak.