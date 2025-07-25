Feci kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Arzu Gür, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine seyir halinde olan Arzu Gür idaresindeki 41 EF 726 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, beton köprü ayağına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Arzu Gür ve yolcu B.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arzu Gür’ün kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.G.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.