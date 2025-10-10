Feci kazada şehit olan jandarma personelleri gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz’ın cenazeleri, Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Vakıf Mahallesi’nde bulunan ve otoyol üzerinden geçen Vakıf Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile O.B. idaresindeki 54 ABC 591 plakalı Opel marka otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 EP 891 plakalı araçtaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Opel marka otomobil sürücüsü O.B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesi’nde sevk edilen O.B. daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Şehit jandarma personelleri törenle memleketlerine gönderildi

Feci kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törende şehitlerin özgeçmişinin okunması ve Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın yaptığı dua sonrası helallik istenmesinin ardından şehit cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün’ün cenazesi Bursa’ya, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz’ın cenazesi ise Manisa’ya gönderildi.

Öte yandan törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehitlerin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.