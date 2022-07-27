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Fed, faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD'de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.

Fed, faizi 75 baz puan artırdı
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ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50’ye yükseltti. Fed’den yapılan yazılı açıklamada, FOMC’un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı. Bilanço daraltmanın Eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.

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