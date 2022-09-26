Federasyon Kupası: Fenerbahçe Koleji: 94 - Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 75
2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu'nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak.
2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor’u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu’nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Nihat Çetin xx, Münevver Özemre xx, Hüseyin Çamcı xx
Fenerbahçe Koleji: Mert Konuk x 6, Marreon Jackson xxx 23, Berkay Bayar xx 10, Ahmet Can Duran xx 11, Dshawn Schwartz xxx 27, Mert Emre Ekşioğlu x 3, Barış Yeniay x 6, Ekrem Sancaklı x, İsmet Baran Avşar x 3, Yusuf Bayrak x 3, Baran Aslan x, İsmail Karabilen x 2
Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya
Kocaeli BŞB Kağıt Spor: Nicholas Banyard xx 12, Desure Tyrone Buie xxx 39, Cihan Amasyalı x, Özgür Şahin xx 8, Murat Erensoy x 6, Beray Taşer x 1, Yalım Olcay xx 6, Eren Özen x, Mete Tekçevik x 2, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz x 1
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe Koleji lehine)
Devre: 39-40 (Kocaeli BŞB Kağıt Spor lehine)
3. Periyot: 61-61