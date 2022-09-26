Federasyon Kupası: Fenerbahçe Koleji: 94 - Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 75

2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor'u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu'nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak.

Federasyon Kupası: Fenerbahçe Koleji: 94 - Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 75
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor’u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu’nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Nihat Çetin xx, Münevver Özemre xx, Hüseyin Çamcı xx

Fenerbahçe Koleji: Mert Konuk x 6, Marreon Jackson xxx 23, Berkay Bayar xx 10, Ahmet Can Duran xx 11, Dshawn Schwartz xxx 27, Mert Emre Ekşioğlu x 3, Barış Yeniay x 6, Ekrem Sancaklı x, İsmet Baran Avşar x 3, Yusuf Bayrak x 3, Baran Aslan x, İsmail Karabilen x 2

Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya

Kocaeli BŞB Kağıt Spor: Nicholas Banyard xx 12, Desure Tyrone Buie xxx 39, Cihan Amasyalı x, Özgür Şahin xx 8, Murat Erensoy x 6, Beray Taşer x 1, Yalım Olcay xx 6, Eren Özen x, Mete Tekçevik x 2, Onur Can Keskin x, Eren Beyaz x 1

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe Koleji lehine)

Devre: 39-40 (Kocaeli BŞB Kağıt Spor lehine)

3. Periyot: 61-61