Felaketi yaşatan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve dün taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akışı sürüyor.

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  • 19.04.2022 14:07
  • Güncelleme: 19.04.2022 15:00
Felaketi yaşatan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan ve dün taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akışı sürüyor.

Kırklareli’nin Vize ilçesine Bağlı Kazandere barajı geçtiğimiz sene Kasım ayında kuruma noktasına gelmişti. Son dönemlerde artan yağışlarla 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Dünde kontrolsüz şekilde akan baraj taşmıştı. Barajın seviyesi düne göre azaldı.

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Kontrolsüz akışın devam ettiği Kazandere Barajında su seviyesinin daha da düşmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Papuçdere Barajının da kontrolsüz aktığı öğrenildi.

İHA

SHA Editör
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