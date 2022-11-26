Felç geçiren başpehlivana marol ziyareti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde felç geçirip bir süre hastanede tedavi gördüktenh sonra taburcu edilip tedavisi evinde devam ettirilen başpehlivan Sabri Acar,a moral ziyareti düzenlendi.

Kırkpınar’da 1979 ve 1985 yıllarında iki kez başpehlivan olan Sabri Acar’a Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, Bandırma Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay ile Bandırma basını moral ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getiren 77 yaşındaki Sabri Acar, 1960 yılından bu yana güreştiğini dile getirerek hiçbir zaman moralini bozmadığını söyledi. Hüseyin Elüstü de Sabri Acar ve ailesinin Bandırma’da ve Türkiye’de güreşe büyük katkılar sağladığına işaret etti. Elüstü "Sizleri ziyaret etmek bizim içinde büyük bir onur ve gurur. İyileşmeniz için dua ediyoruz. İnşallah rabbim eski günlerinize kavuşturur” dedi.

Ünlü Başpehlivanlardan Bandırmalı Kara Ali Acar’ın torunu ve Başpehlivan Kara Hasan Acar’ın oğlu olan Sabri Acar’ın, 1979 yılı Kırkpınar Başpehlivanlığı ’nı kazanmasıyla aile Kırkpınar tarihine geçmişti. Sabri Acar’ın babası Hasan Acar 1957 yılında Kırkpınar Başpehlivanı, dedesi Kara Ali Acar da 1930-1933 döneminde dört kez Kırkpınar Başpehlivanı oldu. Sabri Acar da geleneği devam ettirerek dede ve babası gibi Kırkpınar’da 1979 ve 1985 yıllarında iki kez başpehlivan oldu.