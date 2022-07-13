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Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucunda hayatlarını kaybetti.

Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü
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Olay, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri’nin kurucusu Nazmi Arıkan’ın çiftliğinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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