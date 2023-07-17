Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Prof. Dr. Ali Kara dönemi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Ali Kara getirildi.

BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bayrak değişimi yaşandı. Yaklaşık 4 yıldır Enstitü Müdürü olarak çalışan Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, görevi Prof. Dr. Ali Kara’ya devretti. Gerçekleştirilen devir-teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit ile akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önceki dönem son derece uyumlu bir çalışma süreci geçirdiklerini, yeni dönemde de aynı birlikteliğin yakalanacağına inandıklarını vurguladı. Üniversitenin yüklendiği araştırma üniversitesi vizyonu içerisinde enstitülerin daha da büyük bir önem arz ettiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren hocamız, hedeflerimiz istikametinde ekibiyle birlikte güzel bir çalışma dönemini geride bıraktı. Kendisiyle yeni dönemde oluşturduğumuz Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü’nde çalışmaya devam edeceğiz. Prof. Dr. Ali Kara hocamıza da hayırlı olmasını diliyoruz. Enstitümüzün bundan sonraki faaliyetlerinde de geçmiş dönemdeki başarılarını devam ettirmesini temenni ediyoruz. Yarım asra yaklaşan bir deneyim ve bilgi birikimine sahip üniversitemizde, enstitülerimizin son derece kıymetli bir yeri var. Burada her anlamda bir gelenek oluşmuş vaziyette. Bu başarı geleneğinin sürdürülmesi ve çok daha yukarılara taşınması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise, üniversitelerde artık enstitü farklılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Tüm enstitülerin daha nitelikli bir eğitim ortamının sağlanabilmesi adına ortak hedefler istikametinde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Kırıştıoğlu, “Üniversitenin ana çatısı altında, diğer tüm kurumlarda olduğu gibi enstitülerde de ortak çalışma kültürü ve bütünleşik eğitim sisteminin işletilmesini elzem bir durum olarak görüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak da bu anlayış çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önceki dönem Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren hocamızın bu hedefler istikametinde değerli çalışmaları oldu. Kendisi ile yakın çalışma fırsatı bulduk. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İleriye bakmak, kendimizi ve eğitim sistemimizi geliştirerek ilerlemek istiyoruz. Prof. Dr. Ali Kara hocamızın da Fen Bilimleri Enstitümüzü çok daha iyi seviyelere getireceğine inanıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Ali Kara da, devraldığı görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için elinden gelen gayreti göstereceğinin altını çizdi. BUÜ’nün yüksek lisans ve doktora eğitiminde niteliğinin daha da arttırılması noktasında üzerlerinde düşen sorumlulukların farkında olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ali Kara, “Fen Bilimleri Enstitümüzün sadece eğitim-öğretim noktasında değil; yayın, patent, proje, kongre ve kitap yazımı gibi spesifik çalışmalara da ağırlık vermesi için gayret göstereceğiz. Yönetim ve ekibimizle birlikte tam bir uyum içerisinde daha iyisi için çalışacağız. Şahsımı bu göreve layık gören herkese teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Görevi devreden Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren de yeni Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara’ya çalışmalarında başarılar diledi.