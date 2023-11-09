Fen-Edebiyat Fakültesi'nde bayrak değişimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığında bayrak değişimi yaşandı. Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Cafer Çiftçi’nin yerine Prof. Dr. Bilgen Osman atandı.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını 4 yıldan uzun bir süredir yürüten Prof. Dr. Cafer Çiftçi’nin Rektör Yardımcısı olmasının ardından, YÖK Başkanlığı tarafından Dekanlık görevine Kimya Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Bilgen Osman getirildi. Prof. Dr. Bilgen Osman, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı.

Törende kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hizmetleri için Prof. Dr. Cafer Çiftçi’ye teşekkür ederek, yeni Dekan Prof. Dr. Bilgen Osman’a da başarı dileğinde bulundu. Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Rektör Yardımcısı olarak çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Yılmaz; “Burası hacim ve nitelik olarak kalabalık bir fakültemiz. Fen ve sosyal bilimleri bünyesinde barındıran, bunun yanı sıra iki taraftan da üniversitemize kıymetli katkılar sağlayan bir fakültemiz. Önceki dekanımız, şimdiki Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cafer Çiftçi hocamız görev süresi içerisinde güzel bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve genel anlamda başarı çıtasının yukarılara çekilmesini sağladı. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Bilgen Osman hocamız da hali hazırda yönetim ekibinde yer alıyordu. Deneyim anlamında hiçbir zorluk yaşamayacaktır. Aynı anlayış ve kararlılık ile Fakültemizi ve dahi Üniversitemizi çok daha iyi noktalara çıkarabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bayrak değişiminin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise Dekan olarak görev yaptığı süreç içerisinde fakültenin daha iyi noktalara gelebilmesi adına ekibiyle birlikte güzel çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Fen-Edebiyat Fakültesinin, BUÜ’ye büyük katkılar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan Üniversitemize, fen ve sosyal bölümlerimiz ayrı ayrı değer katmaktadır. Görev aldığımız süre içerisinde bizler de bu katkının daha da artması adına çok sayıda çalışma, proje ve faaliyet gerçekleştirdik. Fakültemizi üst seviyelere çıkarmaya gayret ettik. Adalet ve şeffaflık içerisinde çalıştık. Görevi devralacak Bilgen Hocamız ve ekibi de aynı anlayışla hizmet vermeye devam edecektir. Başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Görevi teslim alan Prof. Dr. Bilgen Osman da, “Önceki Dekanımız, şimdiki Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cafer Çiftçi hocamızla birlikte kıymetli bir çalışma dönemi geçirdik. Bugün bayrağı biz devralıyoruz. Aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Temel hedefimizde nitelikli eğitim ve nitelikli araştırma faaliyetleri olacaktır. Bizlere bırakılan çıtayı çok daha yukarılara çıkarmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Devir teslim töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı da hazır bulundu.