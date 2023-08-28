Fener alayı ve donanma bandosu konserine davet
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yarın yapılacak fener alayı ve donanma bandosu konserine herkesi davet etti.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yarın yapılacak fener alayı ve donanma bandosu konserine herkesi davet etti.
Gölcük Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı sebebiyle etkinlikler düzenliyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın saat 10.30’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde yapılacak kutlama törenine, 20.30’da Kavaklı’dan anıtparkta yapılacak fener alayına, 21.00’da yapılacak donanma bandosu konserine tüm vatandaşları davet etti.