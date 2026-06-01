Fener Muhtarlığından Mustafa'ya Anlamlı Destek

Bu destek, mahalle dayanışmasının güzel bir örneği olarak Mustafa'nın tedavi sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fener Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda toplanan kurban derileri, anlamlı bir dayanışmaya dönüştü. Fener Mahallesi Muhtarı İsmet Altınkoç, 17 yaşındaki DMD hastası Mustafa Özmert için mahallede toplanan kurban derilerinden elde edilen geliri resmi hesaba yatırdı.

Toplanan kurban derilerinden elde edilen 208.000 TL, Mustafa Özmert’in tedavi sürecine destek olmak amacıyla açılan resmi hesaba aktarıldı.

Mahalle dayanışmasının güzel bir örneği olarak kayıtlara geçen destek, hem Mustafa’nın ailesi hem de yardım kampanyasına katkı sunan vatandaşlar açısından büyük önem taşıdı.

Fener Mahallesi Muhtarı İsmet Altınkoç’un öncülüğünde gerçekleştirilen bu destekle, Kurban Bayramı’nın paylaşma ve yardımlaşma ruhu bir kez daha güçlü şekilde ortaya konuldu.