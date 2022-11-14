Fener Rum Patriği Bartholomeos bombalı saldırının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının gerçekleştiği alana gelerek karanfil bıraktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatı kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Olay yerine gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos ölenlerin anısına karanfil bıraktı. Bombalı saldırıyı ilgili konuşan ve nefretle kınadığını dile getiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Ölenlerin huzur ve rahmet içerisinde yaşamalarını diliyoruz ve bu istikamette bütün sabah ve akşam dualarımızda, ayinlerimizde Yüce Allah’a bunu niyaz ediyoruz. İnşallah memleketimize daimi barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner. İnsanlar mesut ve refah yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Dünkü olayı şiddet ve nefretle kınıyoruz” şeklinde konuştu.