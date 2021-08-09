Fener Mahallesi’nde Tohumluk Arpa Coşkusu

Kendi arazilerinde gerçekleştirdiği tarımsal üretim faaliyetleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Silivri Belediyesi, bu çalışmalarından elde ettiği ürünlerle geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’nin bir devamı olarak ürettiği tohumluk arpaları Fener Mahallesi’nde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilere hediye etti. Törende 100 çiftçiye, maddi değeri 120.000 TL olan 20 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Üreticiler, hibe edilen bu ürünlerle yaklaşık 1.000 dönüm araziye ekim yapabilecek. Böyle bir desteği daha önce görmediklerini ifade eden çiftçiler, kendilerini yalnız bırakmayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Bu yıl 2 bin 500 dönüm arazisinde tarım faaliyeti yapan ve bunun 1.000 dönümüne yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa eken Silivri Belediyesi, hasat ettiği 400 ton ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmayı sürdürüyor. Silivri Belediyesinin bu desteğinin maddi karşılığı ise yaklaşık 2,5 milyon TL. Çiftçiler bu ürünlerle toplamda 20.000 dönüm araziyi ekebilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tohumluk olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesi böylece çiftçilerin 25 milyon TL ciro elde etmesine imkân sağlamış olacak.

EREN: “BAŞKANIMIZ ÜRETİCİLERİN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fener Mahallesi Muhtarı Muharrem Eren, “Bugün burada Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın Silivri çiftçisi için üretip geliştirdiği tohumluk arpaların ücretsiz dağıtımı için toplandık. Bu yıl dağıtılan 400 ton tohumluk arpa üretime döndüğünde çiftçilerimiz yaklaşık 25 milyon TL gelir elde edecek. Yine Silivri’deki tohum temizlemelerin tamamındaki çuval ihtiyacını da 3 yıldır belediyemiz karşılıyor. Çuval deyip geçmeyin 3 yıldır çuvala ödememiz gereken 100.000 TL’nin tamamını belediyemiz ödedi ve bu para köylülerimizin cebinde kaldı. Üreticilerini destekleyen, bir dediğini iki etmeyen bir Belediye Başkanı ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLERKEN HİÇBİR AYRIM YAPMIYORUZ”

Muharrem Eren’in ardından kürsüye gelen ve ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki; ben köylerde olmaktan, köylülerle, çiftçilerle, hayvancılarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Silivri bugün tarımsal faaliyetleriyle yurdumuzun birçok bölgesinde takip edilen, çalışmalarıyla ilgili bilgi istenen bir ilçe haline geldi. Bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Arıcılıktan fide üretimine, tıbbi aromatik bitkilerden ayçiçeğe, silajlık mısırdan arpaya, buğdaya kadar pek çok ürün yetiştiriyor ve bu ürünleri geliştiriyoruz. 1000 dönüm arazimize arpa ektik. Buradan elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı hiçbir ayrım yapmadan Silivri’deki bütün çiftçi kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Yine yaptığımız arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı üreticilerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 75 dönüme yaptığımız ayçiçek ekiminden elde ettiğimiz 10 ton ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekelerle 2000 ihtiyaç sahibi aile ile paylaşmıştık. Bu yıl ise 500 dönüme ayçiçek ekimi gerçekleştirdik ve elde edeceğimiz 50 ton ayçiçek yağını yine 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin dar gelirli aile ile paylaşacağız. Yaptığımız silajlık mısır ekiminden elde edeceğimiz 500 ton ürünü de 500’er kiloluk dilimler halinde 1000 hayvancımıza ücretsiz dağıtacak, kaba yem ihtiyaçlarına destek olacağız. Önümüzdeki yıl hem üretim faaliyet alanımızı hem de yaptığımız destekleri yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Biz Silivri Belediyesi olarak memleketi, dini inancı, mezhebi ne olursa olsun, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun üretime gönlünü vermiş bütün kardeşlerimizi şeffaf bir yönetim anlayışıyla bu desteklerden faydalandıracağız. Çünkü ben tarımın, üretimin siyasetinin olmayacağına inanan bir kardeşinizim. Herkese eşit mesafede, adil bir yönetim anlayışıyla çiftçiye, hayvancıya olan yatırım ve desteklerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“SİZİN DERTLERİNİZLE DERTLENECEK, KEDERİNİZLE KEDERLENECEĞİZ”

Fener Mahallesi’ne yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; Silivri çarşı meydanından, sahilden ibaret değil anlayışıyla Fener Mahallesi’nde birçok yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada rahmetli Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yaptığı çok önemli bir stat var ancak stadımızın soyunma odaları ve tribünleri olmadığından burada amatör maçlar ve profesyonel maçlar oynanamıyor. Bu stada bir sponsorumuz marifetiyle soyunma odaları, hakem odaları ve 400 kişilik tribün inşa ederek amatör ve profesyonel maçların oynanacağı bir hale getireceğiz. Fener Mahallemizde tarla yollarını iyileştirdik. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı evde bakım merkezim Fener’de çalışmalarına devam ediyor. Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak projemize Fener Mahallesi’ndeki köy okulumuzu da dâhil ettik. Eylül ayı sonunda okulumuzu baştan aşağıya yenileyecek, tuvaletlerini de öğrencilerimizin hak ettikleri bir hale getireceğiz. Biz Fener Mahallesi’ne ve köylerimize yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizin dertlerinizle dertlenecek, sizin kederlerinizle kederleneceğiz.” dedi.

“KAÇAK YAPILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİM”

İlçedeki tarım, orman ve hazine arazilerine yapılan kaçak yapılarla mücadelenin önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri son zamanlarda çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Şehrin gürültüsünden, atmosferinden sıkılıp bağ evi, çiftlik evi, yazlık evi arayışıyla imarlı arazilerden ziyade tarım, orman ve hazine arazilerine kaçak yapılar inşa ediliyor. Bizler, atalarımızdan, dedelerimizden miras değil emanet olan bu toprakları korumalıyız. Çünkü bu topraklar bizim namusumuz. Ben görev yaptığım sürece bu topraklarda kaçak yapılar inşa edilmesine müsaade etmeyeceğim. Sizlerden de bu yapıların tespiti noktasında destek bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

“BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEK İSTEYENLER BAŞARILI OLAMAYACAKLAR”

Birçok ilde meydana gelen orman yangınlarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yapan Volkan Yılmaz, “Ülkemizde 28 Temmuz’da başlayan ve hâlâ devam etmekte olan, ciğerlerimizi yakan ve can kayıplarına neden olan orman yangınları var. Köylerimiz, yaban hayatı ve evcil hayvanlarımız yanıyor. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu orman yangınlarının yanında beni üzen bir diğer konu da ayrışma ve kutuplaşmanın artması. Biz bu yanan ormanları, fidanları yerine koyabiliriz ancak birlik ve beraberliğimizi kaybedersek onun yerine hiçbir şey koyamayız. Bu millet beraber olduğunda neleri aşabileceğini 15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ darbe girişiminde gösterdi. Bu ülke üzerinde oyun oynayanlar, provokatif açıklamalar yaparak milletimizi birbirine düşürmek isteyenler o zaman da başarılı olamadılar şimdi de başarılı olamayacaklar.

Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün gerçekleştirdiğimiz tohumluk arpa dağıtımının Fener Mahallesi üreticilerine hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilere yapılan tohumluk arpa dağıtımının ardından sona erdi.