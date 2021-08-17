Fenerköy Stadının yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Fenerköy Mahallesi içinde bulunan ve amatör maçların oynanabileceği büyüklükteki stadın kapalı tribün, hakem odaları, oyuncu soyunma odaları ve ışıklandırma işleri tamamlanmak üzere. Fenerköyspor Kulüp Başkanı Muharrem Eren’in talepleri neticesinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın onayı ile yapımına başlanan yenilikler şekillenmeye başladı. Belediye ekiplerinde 400 kişilik tribünün temelleri önceki gün atılarak yapıma hız verildi. Ayrıca belediye tarafından tribünler bölgesinde hakem odaları, oyuncu soyunma odaları ile birlikte akşam müsabakaları için de ışıklandırmalar da konularak amatörlerin hizmetine açılacağı da gelen bilgiler arasında.