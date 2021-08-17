banner4352

Fenerköy Stadının yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Silivri Belediyesi tarafından yapımına başlanan Fenerköy Stadı kapalı tribün yapım işi tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerköy Stadının yapımı tüm hızıyla devam ediyor
banner3909
banner4336

Fenerköy Mahallesi içinde bulunan ve amatör maçların oynanabileceği büyüklükteki stadın kapalı tribün, hakem odaları, oyuncu soyunma odaları ve ışıklandırma işleri tamamlanmak üzere. Fenerköyspor Kulüp Başkanı Muharrem Eren’in talepleri neticesinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın onayı ile yapımına başlanan yenilikler şekillenmeye başladı. Belediye ekiplerinde 400 kişilik tribünün temelleri önceki gün atılarak yapıma hız verildi. Ayrıca belediye tarafından tribünler bölgesinde hakem odaları, oyuncu soyunma odaları ile birlikte akşam müsabakaları için de ışıklandırmalar da konularak amatörlerin hizmetine açılacağı da gelen bilgiler arasında.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
(Özel) Bir şey bulamayınca turşu çaldılar
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4325

banner3841