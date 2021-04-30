Volkan Yılmaz, Fenerköy Stadı’na da el attı

Liglerde fırtına gibi esen ve grubundaki takımlara kök söktüren Başkanlığını Muharrem Eren’in yaptığı Fenerköyspor Kulübü eski parlak günlerine dönmeye hazırlanıyor. Silivrispor ile aynı grupta oynayan final maçı niteliğinde bir karşılaşmaya sahne olan maçın ardından Silivrispor’un 3. Lige uzandığı tesisler yenileniyor. Fenerköy içinde bulunan tesislerin zemini yeni sezon için hazırlanıyor. Aynı zamanda hakem odaları, ışıklandırma, soyunma odaları ve tribünler yenilenerek yeni sezonda amatörlerin kullanımına açılıyor. Silivri’nin en köklü kulüplerinden olan Fenerköyspor’un köy içinde bulunan stadının tüm temizlikleri tamamladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla harekete geçen ilgili birim ekipleri öncelikle saha zemininin yabancı ot temizliğini yaptı. Temizliğin ardından da tribünler, soyunma odaları, hakem odaları ve ışıklandırmalar da tamamlanarak yeni sezona yetiştirileceği bildirildi.

FENERKÖY STADINI YENİLENİYOR

Fenerköyspor Kulüp Başkanı Muharrem Eren yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilendirmede; “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a eksiklerimizi ve talepleri ilettiğimizin ertesi günü ekipler çalışmalarına başladı. Hızlı hizmet ve anında çözümle buluştuk. İnanıyoruz ki tesisimiz yeni sezona yetişecektir ve gençlerimiz tekrar sporla buluşacaktır. Volkan Yılmaz’ın talimatıyla stadımızın öncelikli işi olan zemin temizliği yapıldı. Ardından da yapılan araştırmalar neticesinde tribünlerin yenilenmesi, hakem odalarının yapımı, soyunma odalarının revizyonu ve ışıklandırmalarla tesisimiz yeni sezonda amatör kulüplerimizin hizmetinde olacaktır.

FENERKÖY’DE AMATÖR MAÇLAR OYNANACAK

Bu çalışmalarla birlikte federasyon ölçülerinde olan sahamızda artık resmi maçlar da oynanabilecek. Bölgemiz takımlarına ev sahipliği yapmaktan büyük keyif alacağız. Bizlere bu gücü veren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkürü bir borç bilirim. Bizi anında hizmetle tanıştırıp alıştırdığı için. Hızlı giden bir çalışma söz konusu ve ekiplerde işlerini biliyorlar. Tüm hazırlıklar tamamlandığında da gerekli müracaatlarımızı yapıp resmi maçların bu statta oynanmasını talep edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 13:12