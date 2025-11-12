Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen oyuncular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.