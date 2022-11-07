Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı

Fenerbahçe, Batshuayi’nin 48. dakikasında oyundan atılmasının ardından uzatmalarla birlikte toplamda 50 dakika 10 kişi oynayarak Sivasspor’u Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, Kadıköy’de Sivasspor’u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 45+5 ve 48. dakikasında sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Batshuayi’den sonra mücadeleye 10 kişi devam eden sarı-lacivertliler, 52. dakikada Alioski’nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 55. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Enner Valencia takımını 1-0 öne geçirirken, maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli ekip Sivasspor karşısında sahadan galip ayrılan taraf oldu.